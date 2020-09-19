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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«الحياد خيانة».. محمد الباز: «نواجه أشخاصا استباحوا عرض البلد»
السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:04 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحياد الآن في مصر خيانة، وعلى كل شخص أن يأخذ موقفًا ويتحمل نتيجته.
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