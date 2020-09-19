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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أحمد موسى: «تركيا زي الإخوان لا يمكن يقولوا كلمة ونصدقها»
السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:37 م
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، والتي أثارت استياء الخارجية المصرية، "كلام فارغ".
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