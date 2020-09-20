رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:13 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-9-2020 في المحافظات

وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

- محافظتى القاهرة والجيزة

4:15 AM
الشروق 5:42 AM
الصلاةالظُّهْر 11:49 AM
الصلاةالعَصر 3:17 PM
الصلاةالمَغرب 5:55 PM
الصلاةالعِشاء 7:13 PM


- الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:19 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 6:01 PM
صلاة العِشاء 7:19 PM

- الإسماعيلية

صلاة الفجْر 4:10 AM
الشروق 5:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:51 PM
صلاة العِشاء 7:09 PM

- السويس

صلاة الفجْر 4:10 AM
الشروق 5:37 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 5:50 PM
صلاة العِشاء 7:07 PM

- شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:05 AM
الشروق 5:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 3:04 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 6:59 PM

- أسوان

صلاة الفجْر 4:50 AM
الشروق 6:12 AM
صلاة الظُّهْر 12:18 PM
صلاة العَصر 3:45 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:37 PM

- سوهاج

صلاة الفجْر 4:16 AM
الشروق 5:41 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 5:53 PM
صلاة العِشاء 7:08 PM

- مرسى مطروح

صلاة الفجْر 4:29 AM
الشروق 5:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:33 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:30 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

«قدمت الأغنية الشبابية قبل ما تشتهر بـ10 سنين».. اعترافات علي الحجار

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

جاريث بيل يدلى بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

كيفية استخراج كارت ميزة للمعاشات 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: إبراهيم المعلم كان يستضيف قيادات الإخوان

عمرو سليم: فهمى هويدى كان صوت وقلم الإخوان فى جريدة الشروق

«نظريات فى تدبير شئون الدولة» جديد عن دار قناديل للنشر

صدور«كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير