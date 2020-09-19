دعاء رجب تنضم لأسرة مسلسل «ضربة معلم»

تستعد الفنانة دعاء رجب لتصوير أولى مشاهدها في المسلسل الجديد "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب خلال الأسبوع المقبل مع فريق العمل.أكدت دعاء أنها تجسد دور فتاة تدعى "خضرة" وهي تعاني من الفقر وتعمل بمشغل ملابس لتعول نفسها ويحدث معها عدة مشكلات تحاول التغلب عليها ضمن أحداث المسلسل.المسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي وهو بطولة النجم محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي وإنتاج سينرجي وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.