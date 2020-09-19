صوامع الغلال.. مشروع قومى بتكنولوجيا إيطالية

الأمن الغذائي مسالة حياة أو موت لدولة كبيرة بحجم مصر، لذلك أولى الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية حفاظًا على مستقبل الأجيال المقبلة ولمنع استيراد القمح من الخارج، بل أمر الرئيس بإنشاء صوامع غلال إلكترونية.أراد الرئيس السيسي استرجاع مكانة مصر كسلة غلال العالم، فأمر بإنشاء مشروع صوامع غلال جاري تنفيذه في أكثر من 17 محافظة بقدرة تخزينية تستوعب 5 ملايين طن.ويتضمن المشروع 50 صومعة لتخزين القمح مجهزة بأحدث تكنولوجية إيطالية، فيما يساهم المشروع بحل كثير من التحديات التي واجهت الدولة المصرية وهي 15 ألف فرصة عمل، ويوفر علي مصر أكثر من ٢.٧ مليار جنيه من فاقد الحبوب سنويا، ١٥٠ مليون دولار من واردات القمح عن طريق استبدال الشون القديمة في تخزين الغلال تحت الأرض بصوامع حديثة تدار إلكترونيًا.