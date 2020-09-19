رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صوامع الغلال.. مشروع قومى بتكنولوجيا إيطالية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:38 م
صوامع الغلال
صوامع الغلال
نوران إمام
طباعة
الأمن الغذائي مسالة حياة أو موت لدولة كبيرة بحجم مصر، لذلك أولى الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية حفاظًا على مستقبل الأجيال المقبلة ولمنع استيراد القمح من الخارج، بل أمر الرئيس بإنشاء صوامع غلال إلكترونية.

أراد الرئيس السيسي استرجاع مكانة مصر كسلة غلال العالم، فأمر بإنشاء مشروع صوامع غلال جاري تنفيذه في أكثر من 17 محافظة بقدرة تخزينية تستوعب 5 ملايين طن.

ويتضمن المشروع 50 صومعة لتخزين القمح مجهزة بأحدث تكنولوجية إيطالية، فيما يساهم المشروع بحل كثير من التحديات التي واجهت الدولة المصرية وهي 15 ألف فرصة عمل، ويوفر علي مصر أكثر من ٢.٧ مليار جنيه من فاقد الحبوب سنويا، ١٥٠ مليون دولار من واردات القمح عن طريق استبدال الشون القديمة في تخزين الغلال تحت الأرض بصوامع حديثة تدار إلكترونيًا.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

خلال ساعات.. حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

الصور

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأكثر قراءة

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف كذب يوسف شاهين في لقاءاته عن اختياره لفيلم «جميلة»؟

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي

اكتشاف سر شراب صيني عمره أكثر من 2000 عام

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

علي أمين عن جرائم الإخوان: قتلوا طفلًا عمره 3 سنوات

«ملاك» رواية بوليسية جديدة للمغربي طه الحيرش

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

محمد سبروت: مكتبة القاهرة الكبرى صاحبة فضل على