أسقف منفلوط يترأس صلاة القداس الإلهي بمقر المُطرانية

ترأس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي بمقر المُطرانية، وعقب صلاة القداس الإلهي، ترأس اجتماع مع مكرسات الإيبارشية بحضور القمص ابراهيم عزيز.يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت في بيان لها، عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وأضاف البيان: يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته، تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.