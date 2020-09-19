السيطرة على حريق في شقة بجامعة الدول العربية

نشب حريق في شقة سكنية في شارع جامعة الدول العربية، وانتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ 5 سيارات ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى الطوابق العليا.كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا، بنشوب حريق محدود داخل شقة سكنية، وتبين من الفحص أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي خسائر بشرية.وقالت مصادر أمنية إن الحماية المدنية حررت محضرًا بالحريق عقب إخماده، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد أسباب الحادث.