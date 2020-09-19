أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم «أبو نسب»

تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على فيلم سينمائي جديد بعنوان "أبو نسب"، من المقرر البدء في تحضيراته قريبا.الفيلم في مرحلة الكتابة، وهو من إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، وتم ترشيح حمدي الميرغني للبطولة، وما زالت هناك عدة مفاوضات مع عدد من النجوم للانضمام للفيلم.على جانب آخر، يبدأ أحمد الفيشاوي تصوير دوره ضمن حكايات فيلم "قمر 14" نهاية الأسبوع الجاري.فيلم "قمر 14" ينتمي إلى نوعية الأعمال التي يتخللها العديد من قصص الحب، عبر حكايات منفصلة متصلة، ويتكون من خمس حكايات، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبواليزيد وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.