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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

28 سبتمبر.. الأنبا بيسنتي يترأس ختام فعاليات نهضة الأنبا برسوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:18 م
الأنبا بيسنتي
الأنبا بيسنتي
ماريان رسمى_جرجس صفوت
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يواصل دير الأنبا برسوم العريان بحلوان احتفالاته بعيد قديسه، والتي بدأها في 5 سبتمبر الجاري، ولمده 15 يومًا متتالية.

ومن المُقرر أن يترأس الأنبا بيسنتي أسقف حلوان، في 28 سبتمبر الجاري، ختام فعاليات نهضة الأنبا برسوم العريان بعد استمرارها لمده 15 يومًا متتالية.

جدير بالذكر أن الأنبا بيسنتي قال في بيان إنه ستقتصر مظاهر الاحتفال بعيد الأنبا برسوم العريان هذا العام على إقامة القداسات الإلهية وصلوات العشيات، أما العظات فسيتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأنبا بيسنتي على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الامتناع عن الزيارة لمن يعانى ارتفاعًا في درجة الحرارة أو أي أعراض في الجهاز التنفسي أو التهاب في الحلق.

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