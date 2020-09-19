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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مساعٍ أمريكية لبدء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:57 م
الحدود البحرية
الحدود البحرية
سارة الشلقاني
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تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مباحثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وقال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، إن هناك مرونة في موقف لبنان بهدف بدء مفاوضات حول ترسيم الحدود، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأجرى شنكر زيارة إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، التقى خلالها عدة مسئولين إسرائيليين، أبرزهم يوفال شتاينتس وزير الطاقة، وجابي أشكنازي وزير الخارجية.

وتوجه شنكر بعد تلك الزيارة إلى لبنان، وزار ميناء بيروت، كما التقى عددا من المسئولين اللبنانيين.

وتأتي محاولات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفتح قنوات اتصال بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

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