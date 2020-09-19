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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بربري» تقدم عرضا لصيف 2021 مستوحى من الريف البريطاني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بربري
بربري
مارسيل نظمي
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قدمت علامة بربري العالمية، أول عرض أزياء في أسبوع الموضة بلندن بعد جائحة كورونا لربيع وصيف 2020- 2021.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أقيم العرض الرئيسي لأسبوع الموضة في لندن داخل عمق الريف البريطاني.

بدأت "بربري" مع امرأة شابة أنيقة ترتدي معطفًا باهظ الثمن ومفككًا فوق سروال أسود حاد، ويحيط بها ثلاثة رجال غير مبتسمين يرتدون بدلات سوداء ونظارات شمسية متطابقة.

راعى العرض كافة الاجراءات الوقائية من المسافة الاجتماعية المحددة بين قائمة الحضور المعدة مسبقًا.

صاحب العرض الخلاب موسيقى أغنية Reservoir Dogs وانلقت العارضات بفساتين شبكية مرصعة بالكريستال، وبدلات كلاسيكية بخيوط حادة.

تم تصوير عرض بربري على الهواء مباشرة وبث دون أي جمهور فعلي؛ ومن المقرر أن تبدء العلامات التجارية إلى إعادة عروضها التقديمية – من خلال تقديم العديد من المصممين مجموعاتهم الجديدة للصحافة والمشترين في مواعيد فردية خلال الأيام القليلة المقبلة – وتنظيم حفلات الموضة أونلاين ليشاهدها جمهور انستجرام والمنصات العالمية أونلاين.

تعاون المصمم Riccardo Tisci مع الفنانة الألمانية الحائزة على جوائز Anne Imhof، التي تميل أعمالها إلى الجرأة والغرابة.


«بربري» تقدم عرضا لصيف 2021 مستوحى من الريف البريطاني
«بربري» تقدم عرضا لصيف 2021 مستوحى من الريف البريطاني
«بربري» تقدم عرضا لصيف 2021 مستوحى من الريف البريطاني
«بربري» تقدم عرضا لصيف 2021 مستوحى من الريف البريطاني

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