ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية مُكبرة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة أبوتيج، أسفرت جهودها عن ضبط 10 قطع سلاح نارى (2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط (2) قضية مخدرات "اتجار" بإجمالى 6 متهمين.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير والمواد المخدرة بقصد الاتجار.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.