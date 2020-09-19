«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

يستضيف بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الأحد، الصالون الأدبي للشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالتعاون مع قطاع الصندوق.تحمل الندوة عنوان "المدائح النبوية في الشعر العربي"، وتستضيف الشاعرين أحمد سويلم وسعد عبدالرحمن، ويلقي فيها مجموعة من المواهب الشعرية الحاصلين على منحة التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2019 - 2020 بقصائد في فن المديح النبوي.