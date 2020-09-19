حرب الشائعات.. «الإرهابية» تسعى لإسقاط مصر بسلاح الاكاذيب





بعد أعوام من العمليات الإرهابية وإزهاق مئات الأرواح أيقنت الجماعة الإرهابية أن الدماء لا ترهب المصريين وأنهم يخرجون بعد كل عملية خسيسة ليؤكدوا علي عدم استسلامهم سواء مدنيين أوعسكريين وأنهم يحتسبون من قتلوا من الشهداء، رغم ذلك استمرت محاولات الإخوان في تنفيذ مخططهم بمعاونة تنظيمات دولية تمدهم بدعم مالى، وتحولت الحرب علي الأرض إلي حرب نفسية من خلال إطلاق ابواق إعلاميه لبث الشائعات حول الوضع المصري وتجنيد الشباب صغار السن ممن يسهل السيطرة علي أفكارهم أو الدخول إليهم عن طريق الدين، ومع كل إنجاز تحققه الدولة تتجدد محاولات اسقاطها، وتختلف المخططات.



تواصل الجماعة الإرهابية محاولاتها لزعزعة استقرار الدولة المصرية.. فمنذ ثورة المصريين فى ثورة 30 يونية وعزل محمد مرسي لفشله الذريع في إدارة البلاد، بدأت الجماعة في شن حرب شرسة علي الدولة موجهة كافة أسلحتها المادية والمعنوية تجاه شعبها، يرصد "الدستور" محاولات الإخوان لاسقاط مصر بالشائعات.بعد أعوام من العمليات الإرهابية وإزهاق مئات الأرواح أيقنت الجماعة الإرهابية أن الدماء لا ترهب المصريين وأنهم يخرجون بعد كل عملية خسيسة ليؤكدوا علي عدم استسلامهم سواء مدنيين أوعسكريين وأنهم يحتسبون من قتلوا من الشهداء، رغم ذلك استمرت محاولات الإخوان في تنفيذ مخططهم بمعاونة تنظيمات دولية تمدهم بدعم مالى، وتحولت الحرب علي الأرض إلي حرب نفسية من خلال إطلاق ابواق إعلاميه لبث الشائعات حول الوضع المصري وتجنيد الشباب صغار السن ممن يسهل السيطرة علي أفكارهم أو الدخول إليهم عن طريق الدين، ومع كل إنجاز تحققه الدولة تتجدد محاولات اسقاطها، وتختلف المخططات.

شركاء في معركة الوعى

لا تتوان وزارة الداخلية وكافة أجهزة الأمن في التصدي لتلك المخططات ورصدها عبر أحدث التقنيات وكفاءة التحريات،فقد كشفت التحريات علاقة القيادات الهاربة لتركيا بمخططات خطيرة واحبطتها واحدا تلو الآخر من منطلق أن الدولة والمواطن شركاء في معركة الوعي.



تتضمن مخططات الارهابية العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع Facebook لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات والتحريض ضد الدولة.



وأشارت مصادر أمنية إلي أن الجماعة الإرهابية تتبع بالاونة الاخيرة أسلوب إثارة البلبلة والتحريض ضد الدولة مستغلة بعض الجرائم الجنائية التي تحرفها وتحولها لقضية سياسية تدين النظام. لا تتوان وزارة الداخلية وكافة أجهزة الأمن في التصدي لتلك المخططات ورصدها عبر أحدث التقنيات وكفاءة التحريات،فقد كشفت التحريات علاقة القيادات الهاربة لتركيا بمخططات خطيرة واحبطتها واحدا تلو الآخر من منطلق أن الدولة والمواطن شركاء في معركة الوعي.تتضمن مخططات الارهابية العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع Facebook لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات والتحريض ضد الدولة.وأشارت مصادر أمنية إلي أن الجماعة الإرهابية تتبع بالاونة الاخيرة أسلوب إثارة البلبلة والتحريض ضد الدولة مستغلة بعض الجرائم الجنائية التي تحرفها وتحولها لقضية سياسية تدين النظام.

الإخوان