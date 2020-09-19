رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رحيل الفنان طارق الربيعى أحد أبرز قامات الفن العراقى

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
طارق الربيعى
طارق الربيعى
وكالات
طباعة
ودع العراق، الفنان الكبير طارق الربيعي عن عمر ناهز 83 عاما، وهو واحدًا من أهم وأبرز قامات المسرح العراقي.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان طارق الربيعي بعدما ظل على مدى عقود مصدر سعادة للطفل والأسرة في بلاده من خلال عمله بمسرح الدمى.

كما نعت الفنان الراحل وزارة الثقافة والسياحة والآثار والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية العربية.

ولد الفنان الربيعي في عام 1937 وبدأ بالعمل في الإذاعة ثم التلفزيون، حيث قدم العديد من برامج الترفيه والمسابقات مثل، "رحلة المعرفة ولقاء الأصدقاء والثلاثي الضاحك" وغيرها من الأعمال الفنية.

وواكب الربيعي انطلاقة التلفزيون العراقي عام 1956، حيث قدم مع زميله أنور حيران برنامج "قره قوز" الذي استمر عرضه في الخمسينات والستينات والسبعينات وأكسبه شهرة كبيرة عبر شخصية "أبو شنيور".

وأسس كذلك لفن الماريونت بالعراق مع صديقه حيران، فكونا فرقة مسرح بغداد الجوالة للعرائس التي قدمت عروضها في المدارس والمتنزهات وساحات الترفيه بأنحاء العراق.

كما أنه شارك في مسلسلات تلفزيونية منها "الست كراسي" و"مجنون ليلى في الريف" وغيرها من الأعمال المسرحية والسينمائية.

وكرّم الربيعي من قبل المركز الثقافي العراقي للطفولة وفنون الدمى في أغسطس الماضي بإطلاق اسمه على دورة هذا العام من مهرجان الشباب الدولي لمسرح الدمى والتي أقيمت عبر الإنترنت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عملوها فى البرازيل».. حقيقة خدعة عملية الفرخة

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

خروج أحمد حسن وزينب من القسم بعد تسديدهما الكفالة

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

رحيل الفنان طارق الربيعى أحد أبرز قامات الفن العراقى

ليفربول يستعد لحسم صفقة جديدة

أول تعليق من مدرب سيدات سلة الأهلى بعد التتويج بالدورى

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

«سرقة الكتب هل هى حرام؟!».. سؤال لأنيس منصور لم يجد من يجيب عنه

جيلبير سينويه يؤرخ لحياة الشيخ زايد فى «الصقر»

أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»

الرافدين تصدر النسخة العربية لكتاب «جوهر المسيحية»