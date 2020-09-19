رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسماء هاشم تنتظر عجوز تفك ضفائرها عن دار النسيم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
أسماء هاشم
أسماء هاشم
نضال ممدوح
طباعة
عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ تصدر قريبًا المجموعة القصصية "عجوز تفك ضفائرها" للكاتبة أسماء هاشم. والتي سبق وصدر لها: "طائرة ورقية" قصص 2000 ــ "المؤشر عند نقطة الصفر" رواية 2002 ــ "أسما تكتب قصة حب" قصص 2013 ــ "صخب القصر المهجور" رواية 2016.

وفي تصريحات خاصة لــ"الدستور" أشارت إلي أنها تكتب القصة القصيرة منذ كانت تدرس بالمرحلة الجامعية٬ وقتها كانت لازالت في مسقط رأسها أسوان٬ هذه الفترة كانت في النصف الثاني من التسعينيات. "متتخيليش فرحتي وقتها لما ألاقي قصتي منشورة واسمي كدة مطبوع فرحة ما بعدها فرحة" ونشرت قصصي في أخبار الأدب والأهالي ونص الدنيا٬ كانت أيام.

ومن إحدي قصص المجموعة والمعنونة بــ "يا متولي" نقرأ:"تعرفون متولي وأخته شفيقة، متولي الذي "عزل الجتة من زورها " كما ذكر الريس حفني في مواله لكنكم لا تعرفون افتتان جدتي برجولته وبطولته. تحكي عنه وتردد حكايته وتضيف لها أحيانا بعض التفاصيل لتتناسب وبطولته.

حولت جدتي الراديو الذي أرسله أبي بعد سفره للعمل في الخليج إلى محطة إذاعية تبدأ بثها اليومي بربابة الريس حفني التي ما أن يُحرّك الوتر على قوسها حتى تجتمع الجارات في سقيفة الجدة ليستمعن لسيرة شفيقة ومتولي ويتنافسن في سرد تفاصيل جديدة عن شفيقة، تفاصيل عف لسان الريس حفني عن ذكرها.

الريس حفني يكرر المقاطع بإلحاح فلا تفوت السامع أي فقرة من حكاية متولي. كما أن صوته الرنان كربابة مشدودة يصدح في فضاء النجع ويرتفع كجناحي طائر ضخم يظلل المكان.
عجوز تفك ضفائرها
عجوز تفك ضفائرها

موضوعات متعلقة

الصحة: 18 وفاة و131 إصابة جديدة بكورونا

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

خروج أحمد حسن وزينب من القسم بعد تسديدهما الكفالة

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

«عملوها فى البرازيل».. حقيقة خدعة عملية الفرخة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

أول تعليق من مدرب سيدات سلة الأهلى بعد التتويج بالدورى

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

جيلبير سينويه يؤرخ لحياة الشيخ زايد فى «الصقر»

أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»

الرافدين تصدر النسخة العربية لكتاب «جوهر المسيحية»

السيمفونى يستهل موسمه الــ62 بمؤلفات بيتهوفن.. الليلة