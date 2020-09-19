أسماء هاشم تنتظر عجوز تفك ضفائرها عن دار النسيم

عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ تصدر قريبًا المجموعة القصصية "عجوز تفك ضفائرها" للكاتبة أسماء هاشم. والتي سبق وصدر لها: "طائرة ورقية" قصص 2000 ــ "المؤشر عند نقطة الصفر" رواية 2002 ــ "أسما تكتب قصة حب" قصص 2013 ــ "صخب القصر المهجور" رواية 2016.وفي تصريحات خاصة لــ"الدستور" أشارت إلي أنها تكتب القصة القصيرة منذ كانت تدرس بالمرحلة الجامعية٬ وقتها كانت لازالت في مسقط رأسها أسوان٬ هذه الفترة كانت في النصف الثاني من التسعينيات. "متتخيليش فرحتي وقتها لما ألاقي قصتي منشورة واسمي كدة مطبوع فرحة ما بعدها فرحة" ونشرت قصصي في أخبار الأدب والأهالي ونص الدنيا٬ كانت أيام.ومن إحدي قصص المجموعة والمعنونة بــ "يا متولي" نقرأ:"تعرفون متولي وأخته شفيقة، متولي الذي "عزل الجتة من زورها " كما ذكر الريس حفني في مواله لكنكم لا تعرفون افتتان جدتي برجولته وبطولته. تحكي عنه وتردد حكايته وتضيف لها أحيانا بعض التفاصيل لتتناسب وبطولته.حولت جدتي الراديو الذي أرسله أبي بعد سفره للعمل في الخليج إلى محطة إذاعية تبدأ بثها اليومي بربابة الريس حفني التي ما أن يُحرّك الوتر على قوسها حتى تجتمع الجارات في سقيفة الجدة ليستمعن لسيرة شفيقة ومتولي ويتنافسن في سرد تفاصيل جديدة عن شفيقة، تفاصيل عف لسان الريس حفني عن ذكرها.الريس حفني يكرر المقاطع بإلحاح فلا تفوت السامع أي فقرة من حكاية متولي. كما أن صوته الرنان كربابة مشدودة يصدح في فضاء النجع ويرتفع كجناحي طائر ضخم يظلل المكان.