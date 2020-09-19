تكريم أوائل الثانوية العامة بمدينة الطود





وتقدم النائب محمد عطاالله، بالتهنئة إلى جميع الطلاب والطالبات على تفوقهم، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح، وأن يرسموا مستقبلهم ويخططون له بشكل مدروس، بما يعود عليهم وعلى المجتمع والوطن بالنفع والفائدة.





وأضاف الإعلامي والإذاعي خالد سيد النوبي، رسالة بانتظار المزيد من الشباب الطموح الذي سيسهم بشكل فعال في دفع مسيرة التنمية متمنيا للطلاب دوام التوفيق والنجاح.



واختتم الحفل بتقديم فقرات ومعلومات ثقافية ورسائل ونصائح طلابية، وتقديم التكريمات إلى الطلبة المتفوقين من أوائل الثانوية العامة، تقديرًا لما بذلوه من جهد ومثابرة للحصول على أعلى الدرجات.

شهد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وعبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والنائب محمد عطا الله، رئيس مجلس أمناء إدارة الطود التعليمية، احتفالية رئاسة مركز ومدينة الطود لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بمدارس الطود لعامها الثاني على التوالي، بحضور كل من علي سيد صادق، نائب رئيس المركز، وخالد محمد عطيتو، سكرتير عام المركز، ورؤساء القري بالوحدات المحلية القروية، وعبدالجواد عوض الله، مدير إدارة الطود التعليمية، والنقيب عادل عامر طوسن، رئيس نقطة شرطة العديسات بحري والقيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور، وتشريف من أساتذة الجامعات.وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وكلمة للدكتور محمد محمود، والذى قدم خلالها ترحيبا بالحضور والتهنئة إلى الطلاب والطالبات لتفوقهم فى الحصول على أعلى الدرجات، وعن تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم طوال الأعوام الدراسية، وحث الطلاب بالعام الدراسى الجديد على ضرورة التفوق خلال الفترة المقبلة، ثم كلمة للأستاذ عبداللطيف عمران، والذى أبدى فرحته للطلاب، ووصول مركز الطود وإدارة الطود التعليمية بالصورة المشرفة.