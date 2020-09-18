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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا والصين يبحثان التعاون فى مجال السياحة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:30 م
أوليه نيمتشينوف
أوليه نيمتشينوف
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بحث وزير مجلس الوزراء الأوكراني أوليه نيمتشينوف، والسفير الصيني لدى أوكرانيا، فان شيان رونج، اليوم الجمعة، تطوير سبل التعاون في قطاع السياحة بين البلدين.

وقال نيمتشينوف، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن أوكرانيا على استعداد لكي تصبح بلد عبور للمسافرين بين أوروبا والصين.

وأضاف أن سوق الطيران الأوكراني متاح لإقامة رحلات طيران مباشرة من جانب خطوط الطيران الصينية، مشيرًا إلى أن تدفق حركة الركاب من الصين ارتفع رغم جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم نظاما مؤقتا للسفر بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين الذين يدخلون أوكرانيا بغرض السياحة خلال الفترة التي تتراوح بين الأول من أغسطس الماضي وحتى 31 يناير لعام 2021.

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