«القومية للزلازل»: الهزة بقوة 5.8 ريختر وعمق 40 كيلو وشعر بها سكان 3 محافظات

قال الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية للزلازل المتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة تكريت اليونانية، فى تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة بقوة 5.8 ريختر، وبعمق 40 كيلو، موضحًا أنه شعر به سكان مدينة الإسكندرية ومطروح والقاهرة.وأوضح بدوى، أن الهزة لم ينتج عنها وقوع أى إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.