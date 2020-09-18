«كابوس المُنحَلَة».. كيف ردت الدولة على تشكيك «الإرهابية» في مشروعات الطرق؟

منذ أن اتجهت الدولة إلى تطوير قطاع النقل بكافة وسائله، حتى شككت الجماعة الإخوانية، في تلك التطورات واتجهت إلى محاولات لإثارة الغضب في نفوس المواطنين وإثارة، بسبب رفع أسعار تذاكر بعض وسائل النقل تلك، نظير التطورات الجديدة بها التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتحقق مستويات أعلى من الكفاءة.وعلى عكس ما تمنت الجماعة الإخوانية استطاعت التطورات الكبيرة في قطاع النقل الحصول على إشادة واسعة من الكثير من المواطنين ونواب مجلس الشعب بل استطاعت تحقيق إشادة عالمية بما حقق في سنوات قليلة من إنجازات عالية بهذا القطاع.وأشاد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة النقل في مصر على مدى الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالتطوير والتحديث الكبير الذي تم في قطاعات مترو الأنفاق والطرق والكباري والسكك الحديدية، أو جهود التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن الوزارة قدمت نموذجًا يحتذى به في تدشين إنجازات ملموسة ومشروعات ضخمة لقطاع النقل الذي تعرض للإهمال لسنوات.كما أشار طلعت، في بيان سابق له، إلى أن لغة الأرقام تكشف حجم الإنجازات التي حققتها وزارة النقل وترد على الأكاذيب الإخوانية، فقد بلغ إجمالي المبالغ التي صُرفت على مشروعات مترو الأنفاق خلال الـ6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى جار دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.وأوضح أنه تم تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لاستبداله بالإلكتروني بقيمة 37 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق بين المحافظات بإجمالي 10 مليارات جنيه سنويًا، إضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا بالإضافة إلى تنفيذ 600 كوبري ونفق بتكلفة 85 مليار جنيه سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل.يذكر أن قطاع الطرق شهد خلال الـ 6 سنوات الماضية منذ 6 أغسطس 2014 وحتى الآن، إنجاز عدد كبير من مشروعات الطرق والكبارى الضخمة وكذلك الشروع فى تنفيذ عدد آخر من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، ضمن المشروع القومى للطرق بمراحله الثلاثة والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.فقد شهد قطاع الطرق والكبارى التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 210 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، ومن أهم الطرق المنفذة محور روض الفرج ـ الضبعة، الذى يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة، ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى والذى يبدأ من شبرا الخيمة مارا بالطريق الدائرى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى الدائرى الإقليمى وصولا إلى الضبعة.وتشمل قائمة الطرق المنفذة ضمن المشروع القومى تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1.920 مليار جنيه، وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كيلو متر وتكلفة 536 مليون جنيه، وازدواج طريق نفق أحمد حمدى – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلو متر وتكلفة 128 مليون جنيه، وازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلو متر وتكلفة 848 مليون جنيه.ومن بين قائمة الطرق المنفذة، ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلو متر وتكلفة 448 مليون جنيه، وازدواج المرحلة الأولى من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومترا وتكلفة 317 مليون جنيه، وتطوير طريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية بتكلفة 1.185 مليار جنيه، وإنشاء طريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلو متر وتكلفة 585 مليون جنيه.كما نفذت الدولة ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، ومن أهمها كبارى (سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادى حجول وكوبرى كم 109 على طريق القاهرة السويس الصحراوي) و5 كبارى على طريق بنها المنصورة هى "إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت".وتواصل الدولة حاليًا العمل فى المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بطول 1300 كيلومتر أخرى، وتخطط لتنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر فى يونيو 2014.كما خططت الدولة لإنشاء 21 محور وكوبرى على النيل بإجمالى 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 سبعة محاور، وهي (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" – بنى مزار – طما – جرجا)، وجارى العمل فى 8 محاور أخرى (حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان )، ومخطط البدء فى إنشاء 6 محاور جديدة على النيل ( شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – ابو تيج )، ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59، بدلًا من 38 قبل يونيو 2014.