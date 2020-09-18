توسعة الطريق الدائرى.. إنجاز حل الزحام للمواطن المصرى

حظيت شبكة الطرق باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عمل على تطويرها منذ توليه الحكم، حتى باتت واضحة للعيان قبل التطوير وبعد التطوير، لتنتقل الطرق من العشوائية إلى مرحلة حضارية، كان من ضمن هذه الطرق "توسعة الطريق الدائري" الذي أصبح حلا سحريا لمشكلة الزحام في مصر.بلغت تكلفة تطوير الطريق الدائري 5.3 مليار جنيه، على مساحة بطول 100 كم، حيث تمت أعمال التطوير بجودة عالية في كل قطاعات الطرق، وشملت أعمال توسيع كل قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات، أما في القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد المنيب تمت التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.