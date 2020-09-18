«الخير فى أرض الفيروز».. كيف تطورت أنفاق قناة السويس؟

شهدت مجموعة الأنفاق الخمسة التي تمتد أسفل قناة السويس، تطورًا عظيمًا خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المشروعات القومية التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد.وتتمثل أنفاق قناة السويس، فى نفقي الإسماعيلية وتصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ونفقى بورسعيد ويربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، فضلا عن نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، وكل هذه الأنفاق تمثل حلقة وصل جيدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.