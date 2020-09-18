«الري السودانية»: مناسيب النيل تواصل انخفاضها التدريجي

أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس.وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية، ليوم غد السبت، سيكون في حدود ٥٩٠ مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود ١٥٥ مليون متر مكعب.وتوقعت اللجنة أن تسجل المناسيب ليوم غدا السبت، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.