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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تجري مناورات عسكرية قرب تايوان.. ردًا على زيارة وزير أمريكي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:17 م
مناورات عسكرية
مناورات عسكرية
أبوزيد على
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باشرت السلطات الصينية إجراء مناورات عسكرية قرب تايوان، اليوم الجمعة، وذلك ردًا على زيارة وزير أمريكي للجزيرة، التي تعتبرها بكين إقليمًا صينيًا.

وبلغ التوتر الصيني الأمريكي أوجه في الأشهر الأخيرة بسبب جملة من المسائل من هونج كونج إلى التجارة مرورًا بفيروس كورونا والأويجور وتطبيق "تيك توك"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

يذكر أن الصين وجزيرة تايوان يحكمهما نظامان مختلفان منذ أكثر من 70 عامًا، إلا أن بكين لا تزال تعتبر الجزيرة جزءًا من الصين، فيما تعارض بالتالي زيارات مسئولين أجانب للجزيرة، حيث ترى أنها تضفي شرعية على السلطات التايوانية.

من جانبه، وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، كيث كراش، يوم أمس الخميس، إلى تايوان، حيث يشارك السبت القادم في تكريم للرئيس التايواني الراحل لي تينج-هوي.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، رين جوكيانج: "باشر الجيش الجمعة مناورات عسكرية قتالية قرب مضيق تايوان"، موضحًا أنها مناورات مشروعة وضرورية لضمان سيادة الصين ووحدة أراضيها، واتخذت ردا على الوضع الحالي في مضيق تايوان.

وغالبا ما يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية، لكنه يشدد عادة على أنه لا يستهدف بلدا أو منطقة، ويشكل تحديد هدف هذه المرة تشديدا في اللهجة.

وحذر الناطق باسم الدفاع الصينية أنه من يلعب بالنار سيحرق نفسه فقط، منددا بتصميم الولايات المتحدة على لعب ورقة تايوان لاحتواء الصين، وإرادة السلطات التايوانية على الاعتماد على مساعدة أجانب، مؤكدًا: "لن نسمح بأي تدخل أجنبي".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أوفدت إلى تايوان وزير الصحة أليكس عازار، في أغسطس، وترأس وفدا هو الأعلى مستوى منذ العام 1979 عندما قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان للاعتراف بجمهورية الصين الشعبية في بكين.

وتقيم رئيسة تايوان، تساي إنج-وين، التي تنتمي إلى حزب سياسي يناضل من أجل استقلال تايوان، مساء الجمعة، مأدبة عشاء على شرف كيث كراش.

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