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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص: تركيا تحاول نسف جهود للأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:20 م
كيرياكوس كوشوس
كيرياكوس كوشوس
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أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، أن تركيا تحاول نسف جهود جديدة من جانب الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام القبرصية.

وقال كوشوس، في بيان مكتوب، إنه تم في برلين في نوفمبر 2019 الاتفاق بين الرئيس أناستاسياديس ومصطفى أكينجي على استئناف المحادثات من حيث توقفت في كران مونتانا في عام 2017، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي والمكتسبات الأوروبية وإطار عمل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف كوشوس أنه من الواضح أن تركيا تضع شروطًا وأحكامًا جديدة لحضور المحادثات وترفض ما اتفق عليه الزعيمان في قبرص في أغسطس 2019، وكذلك في برلين بحضور الأمين العام في نوفمبر 2019، وأنها ترفض استئناف المحادثات من حيث توقفت في كران مونتانا.

وأوضح أن تركيا تريد من الجانب القبرصي اليوناني قبول المساواة السياسية على الشكل الذي تتصوره تركيا نفسها، وليس وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات القبرصية رفيعة المستوى والتقارب الذي تم على طاولة المفاوضات.

واستطرد كوشوس قائلًا: إن تركيا تريد أيضًا استئناف المحادثات ليس من حيث توقفت ولكن على أساس جديد، مضيفًا أنها تريد الدخول في إجراء جديد من أجل حل الدولتين في قبرص.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ الغزو التركي عام 1974، وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في منتجع كران مونتانا السويسري إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج.

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