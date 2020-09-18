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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1.5 طن أحجار خام الذهب في أسوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:13 م
أحجار خام الذهب
أحجار خام الذهب
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيارة "دون لوحات"، محمل عليها 25 جوالا بداخلها كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالى 1،5 طن، قيادة عامل– مقيم بمحافظة سوهاج، ورفقته سائق– مقيم بمحافظة أسوان، حال سيرهما بطريق (مرسى علم-  إدفو) بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية"، وأضاف أن المضبوطات حصيلة التنقيب، واستخدامهما السيارة فى عملية النقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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