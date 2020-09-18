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الثقافة

«بعد توقف لشهور».. الروح تعود للسيرك القومى مع اتخاذ تدابير الوقاية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:04 م
للسيرك القومي
للسيرك القومي
جمال عاشور
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بعد توقف دام لعدة شهور بسبب فيروس كورونا، عادت الفعاليات والأنشطة إلى السيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحماية من انتقال الفيروس، وسط حضور عدد كبير من محبي السيرك.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، خلال الأيام الباقية من شهر سبتمبر الجاري، باقة من الفقرات الجديدة من فنون السيرك، بمقر السيرك في العجوزة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة "عودة الروح" التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتشارك فيها كل فرق الجهات التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، باقة متنوعة من أقوى فقرات فنون السيرك، تحت إشراف الفنان أشرف شعبان مدير شعبة سيرك القاهرة، منها "البسكليت للفنانين أولاد يس، الميزان الطائر للفنان طارق الحلو والفنان فرج عبدالعظيم، الكراسي للفنان أشرف راشد، التوازن على البسكليت للفنان إسلام صبرى، الخناجر للفنان محمد وحسام عفيفى، استعراضات الحيوانات الأليفة للفنانتين هبة وإلهام رسمى رستم".

كما يتضمن البرنامج فقرات "الحبل الضاحك للفنانة جيهان عاشور، البرانيط للفنان محمود وإسلام سليمان، السيف والخنجر للفنان صبرى أحمد والفنانة يسرا، البلنسات للفنان أحمد يس، الكرابيج للفنانة ليلى الجوهرى، البسكليت الضاحك للفنانين حسن ومحمد كمال، المهرج للفنانين رامى ومروان، الجونجلير للفنان عمرو رشاد، التوازن على السلك للفنان عصام عبده، استعراض الخيول للفنان محمود الحلو، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنانة لوبا الحلو".

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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