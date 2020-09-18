انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالإسماعيلية اليوم

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن انطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة، اليوم الجمعة، من أمام المساجد الكبرى والكنائس بمحافظة الاسماعيلية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتفعيل المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الكشف مجاني ببطاقة الرقم القومي، وممتد طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا تيسيرًا على المواطنين.وأوضح "السقعان" أنه تم توزيع الفرق الطبية إلى 50 فريقا بالمنشآت الصحية ومراكز الشباب، و10 فرق بالمستشفيات، و30 فريقا متحركا على مستوى المحافظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وضرورة ارتداء المترددين للكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي.وتستهدف الحملة جميع المواطنين فوق سن 40 عاما والفئة التي تم تسجيلها مسبقًا لدى قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بارتفاع نسبة السكر بالدم أو ارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، وستقدم المبادرة خدماتها من التوعية الصحية للمواطنين، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، إلى جانب تحديد الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم لدى أصحاب الأمراض المزمنة.