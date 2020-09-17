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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر يشيد بجهود تطوير كلية أصول الدين بالمنوفية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:11 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
أ.ش.أ
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أشاد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، بما شهدته كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية من تطوير وتحديث على صعيد القدرة المؤسسية والعملية التعليمية.

جاء ذلك على هامش زيارة المحرصاوي اليوم إلى محافظة المنوفية لتدشين مقرٍّ جديدٍ لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وتفقد المحرصاوي قاعات الدراسة، ووحدة الجودة، وقاعة التدريب، وتجديد الأقسام العلمية ومجلس الكلية.

جدير بالذكر أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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