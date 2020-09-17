الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 155 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 155 مليار دولار.وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامان بقيمة 52 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 53 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 50 مليار دولار.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الثلاثاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية يوم الأربعاء والسندات السباعية يوم الخميس المقبل.وكانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامان بقيمة 50 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 51 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 47 مليار دولار.كان الاكتتاب في السندات ذات العامين وذات الخمسة أعوام في الشهر الماضي فوق المتوسط، في حين كان الاكتتاب في السندات ذات السبع سنوات في حدود المتوسط.