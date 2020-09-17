وزير الطاقة السعودي يطالب الدول المصدرة للنفط بالالتزام بتخفيضات الإنتاج

أصدر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تحذيرا صارما إلى الدول النفطية الأخرى، اليوم الخميس، من أجل الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تعتبر السعودية أكبر عضو فيها من حيث الإنتاج والصادرات، اتفقت مع عدد من الدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا في إطار ما يسمى تجمع أوبك بلس خلال أبريل الماضي، على خفض كبير للإنتاج لوقف تراجع أسعار النفط الخام بسبب انخفاض الطلب على الخام نتيجة إجراءات إغلاق وحظر السفر لاحتواء جائحة فيروس كورونا في العالم.وفي مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع دول أوبك بلس، حذر عبد العزيز من "تكتيكات زيادة الإنتاج وعدم الالتزام المستتر" بحصص الإنتاج.وأضاف أمام وزراء الدول الأخرى "محاولات الالتفاف على السوق لن تنجح".وقال الوزير السعودي إن الدول التي تقدم "وعودا زائفة" عن إنتاجها النفطي لن تهزم هدف التجمع نحو استقرار وتوجيه السوق.