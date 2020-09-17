الأمن الإسرائيلي يكشف إحباط محاولة من إيران لتجنيد فلسطينيين

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني لتجنيد فلسطينيين وعرب يقيمون في إسرائيل بهدف ارتكاب اعتداءات ضدها.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أنه تم إحباط المحاولة بعد اعتقال سيدة مقدسية، فيما ذكر جهاز الأمن أنه تبين من التحقيقات أن المحاولة كانت تركز خاصة على تجنيد نساء، لسهولة تحركهن.وكشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن أن السيدة الموقوفة من سكان البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وقد تم اعتقالها في أغسطس، بالإضافة إلى توقيف مشتبهين آخرين من القدس ومن رام الله، وتبين من التحقيقات أن حزب الله عمل على تنظيم مؤتمرات شبابية للفلسطينيين في لبنان، بهدف المساعدة في إيجاد شباب جدد من إسرائيل والضفة الغربية للعمل مع الحزب.