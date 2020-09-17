منذر آل شيخ: «يحق لكل مصري أن يفخر بقيادته»

قال المدون السعودى البارز «منذر آل شيخ» فى تغريدة له منذ قليل على تويتر: «تركيا تقول إن مصر لم تنتهك الجرف القاري في أي وقت.. صفعة جديدة بعد الخط الذي وضعته ‫مصر‬ لتركيا في ليبيا».‏وإستكمل قائًلا: «الفرق بين سياسة السيسي وأردوغان‬ هو بين الأفعال والأقوال، لذا يحق لكل مصري أن يفخر بقيادته ويثق فيها».وكان قد قال "منذر" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسبب في انهيار معنوي لقواته، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": «تصريح من بحرية تركيا يظهر الانكسار الذي تعيشه فإهانة ماكرون تلاها إعلان سحب للسفينة! أجزم أن تصريحات أردوغان هي سبب زيادة الانهيار المعنوي فلقد رفع السقف كثيرًا بل زاد وهدد وتوعد ماكرون بأنه سيواجه مشاكل معه ثم يأتي انسحاب مذل وتصريح من اوغلو بأننا استجبنا ولا نتوقع عقوبات».