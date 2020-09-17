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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل 10 سيدات فى مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:08 م
تكريم محافظ دمياط
تكريم محافظ دمياط
حسام فهمي
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كرمت سفارتا السويد وكندا بالقاهرة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية "بناء مصر أقوى".

وجاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس بمقر إقامة السفير السويدى يان تيسلف، وبحضور أيضًا السفير جيس داتون سفير دولة كندا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأعرب السفيران تيسلف وداتون عن خالص تقديرهما لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة لدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء، مؤكدين أن ما حققته محافظ دمياط خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا حقيقيًا وذلك نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

 وأعربت المحافظ عن سعادتها بذلك التكريم، موجهة التحية لسفيرى دولتى كندا والسويد، كما أكدت تطلعها لتعزيز أواصر التعاون المشترك ومد جسور التواصل بالمجالات المختلفة.

وفى سياق متصل، تم أيضًا خلال الحفل تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة لبنى هلال عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعدد من الشخصيات النسائية اللاتي حققن إنجازات غير مسبوقة في قطاعات عدة.

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