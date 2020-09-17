المفوضية الأوروبية: أنشطة تركيا تزيد التوترات وانعدام الأمن

أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية بيتر ستانو، عن قلقه من قرار تركيا بتمديد الإخطار الملاحي «نافتكس» الخاص بالسفينة «يافوز» لأنشطة التنقيب البحري قبالة قبرص، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتسبب في مزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق البحر المتوسط.وأضاف "ستانو"، في تصريحات نقلتها صحف يونانية، أمس الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فرصة لتخفيض التصعيد واستئناف الحوار والمفاوضات، وهو السبيل الوحيد نحو حلول دائمة، وفقًا لما أورده موقع "تركيا الآن".كما رحب ستانو بسحب سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس»، واصفًا ذلك بأنه خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار هادف بين اليونان وتركيا، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعو أيضًا إلى اتخاذ قرارات مماثلة فيما يتعلق بقبرص.