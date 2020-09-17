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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. «السيرك القومى» يواصل تقديم أقوى عروضه بالعجوزة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
السيرك القومى
السيرك القومى
نضال ممدوح
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يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، كل ماهو جديد لفقرات فنون السيرك القومى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس بمقر السيرك بالعجوزة.

ويضم العرض باقة متنوعة من أقوى فقرات فنون السيرك، تحت إشراف الفنان أشرف شعبان مدير شعبة سيرك القاهرة، منها: البسكليت للفنانين أولاد يس، الميزان الطائر للفنان طارق الحلو والفنان فرج عبد العظيم، الكراسى للفنان أشرف راشد، التوازان على البسكليت للفنان إسلام صبرى، الخناجر للفنان محمد وحسام عفيفى، استعراضات الحيوانات الأليفة للفنانتين هبة وإلهام رسمى رستم.

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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