بالأسماء.. أبرز مرشحي «التحالف» و«مستقبل وطن» في مجلس النواب بالغربية

حصلت «الدستور» على أسماء مرشحى حزب مستقبل وطن وتحالف الأحزاب السياسية لانتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة الغربية.وترشح على الدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا مركز طنطا، قسما أول وثان طنطا كل من عبدالمنعم إبراهيم وسمير جابر محمود عيسى وغباشي محمد بدوي بدير.وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز كفر الزيات مركز كفر الزيات وبسيون حيث ترشح كل من سامح فتحي إسماعيل وإبراهيم عبد الله إبراهيم، وفي الدائرة الثالثة مقرها مركز قطور مركز قطور، ترشح هاشم محمد محمود عامر.في الدائرة الرابعة ومقرّها قسم أول المحلة الكبرى أقسام "أول وثان وثالث المحلة"، حيث تم الدفع بكل من محمود عبد السميع حسن الشامي وحامد عبد الجليل إبراهيم، وفي الدائرة الخامسة ومقرّها مركز المحلة الكبرى تم الدفع بكل من المرشحين حامد جلال حامد جهجه، وإبراهيم محمد عبد الله الديب.في الدائرة السادسة مقرها مركز سمنود تم الدفع بالمرشح عبد المطلب محمود عبد المطلب، وفي الدائرة السابعة مقرّها مركز زفتى (مركز زفتى - والسنطة - وقسم زفتى"، حيث دفع الحزب بكل من المرشحين محمد سعد بدراوي ومصطفى راغب، ووعامر حامد عامر.