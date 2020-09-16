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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسماء مرشحي مستقبل وطن على المقاعد الفردية للنواب في الجيزة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:36 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أشرف لاشين
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حصلت "الدستور" على أبرز الأسماء المرشحة لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردية في محافظة الجيزة لحزب مستقبل وطن.

ودفع الحزب في الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة، ومكوناتها "الجيزة والدقي والعجوزة" بكل من النائب محمد محمد أبوالعينين، ووزير الرياضة السابق العامري فاروق.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز أبوالنمرس، ومكوناتها الإدارية "مركز أبوالنمرس وقسم الحوامدية"، وعدد المقاعد بها مقعدان بكل من اللواء حسام عاشور أيوب، والمهندس محمد رشاد البرتقالي.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين مكوناتها الإدارية مركزي "البدرشين – العياط"، وعدد المقاعد ثلاثة، حيث يخوض العملية الانتخابية، كل من نادر عبده الخبيري، وحازم طه عويان، وعماد الدرجلي.

وفي الدائرة الرابعة مقرها مركز الصف، مكوناتها الإدارية مركز الصف، ومخصص لها مقعد واحد، حيث يخوض العملية الانتخابية المرشح أحمد سعد.

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح، مكوناتها الإدارية مركز أطفيح، ومخصص لها مقعد واحد، دفع الحزب بالمرشح شحاتة أبوزيد.

وفي الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور، ومكوناتها الإدارية قسم بولاق الدكرور، ومخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يخوض العملية الانتخابية كل من النائب البرلماني الحالى محمد الحسيني، وحسام مندوه الحسيني، ومحمود هشام عبدالباقي.

وفي الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية، مكوناتها الإدارية قسمي "العمرانية – الطالبية"، ومخصص لها مقعدين دفع الحزب بكل من الدكتور محمد علي وأحمد عاشور.

وفي الدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة مكوناتها الإدارية قسم إمبابة، وخصص لها مقعدين دفع الحزب لكل من طارق سعيد، وسيد درويش.

وفي الدائرة التاسعة مقرها قسم أول أكتوبر ومكوناتها الإدارية أقسام "الأهرام – حدائق أكتوبر – أول أكتوبر – ثان أكتوبر – ثالث أكتوبر – أول الشيخ زايد – ثان الشيخ زايد – الواحات البحرية" ومخصص لها ثلاثة مقاعد دفع الحزب بكل من عمر محمد القطامي، ومحمد سلطان، وأحمد غفرة الجابري.

وفي الدائرة العاشرة ومقرها مركز كرداسة، مكوناتها الإدارية مركز كرداسة، خصص لها مقعدا واحدا، حيث ويترشح عليه خالد تامر طايع.

وفي الدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق، ومكوناتها الإدارية مركز أوسيم، قسم الوراق، خصص لها ثلاثة مقاعد، حيث دفع الحزب بكل من أسامة الأشموني، ومحمود الصعيدي، ومحمود أبوالعلا.

وفي الدائرة الثانية عشرة مقرها مركز منشأة القناطر مكوناتها الإدارية مركز منشأة القناطر، خصص لها مقعدين حيث يخوض العملية الانتخابية كل من علاء ناجي وعلي سماح صبيح.

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