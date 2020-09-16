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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران الغربية ينشر صورة لأعلى صليب في العالم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:59 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، صورة لصليب جبل Caraiman في رومانيا.

وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "صليب جبل Caraiman في رومانيا يبلغ ارتفاعه 39.3 مترًا وهو رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية - وهو أعلى صليب في العالم تم رفعه في الجبل على ارتفاع 2291 مترًا".

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