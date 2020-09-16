مطران الغربية ينشر صورة لأعلى صليب في العالم

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، صورة لصليب جبل Caraiman في رومانيا.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "صليب جبل Caraiman في رومانيا يبلغ ارتفاعه 39.3 مترًا وهو رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية - وهو أعلى صليب في العالم تم رفعه في الجبل على ارتفاع 2291 مترًا".