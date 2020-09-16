معاقبة 7 مسؤولين سابقين لإزالة منزل مواطن دون قرار بالشرقية

ٔعاقبت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، 7 مسئولين سابقين بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية، لقيامهم بإزالة منزل مواطن مكون من طابقين بغير سند قانوني، ودون إتباع الإجراءات القانونية للإزالة، وعدم استصدار قرار إزالة وتحرير محضر ضد المواطن، ودون إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة.و تضمن الحكم مجازاة مسؤول الأملاك سابقًا بالوحدة المحلية المذكورة بخصم أجر شهر من راتبها، وغرمت رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقًا، بغرامة تعادل شهر من أجره الوظيفي.وخصمت المحكمة أجر 15 يومًا من راتب كل من 3 نواب سابقين لرئيس مجلس مدينة منيا القمح، ورئيس الوحدة المحلية المذكورة سابقًا، كما تم تغريم رئيس القسم الهندسي بالوحدة سابقًا، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي.ووجهت النيابة الإدارية للمحالين، خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي عام 2017، إثر قيام المحالة الأولي بإدراج اسم مواطن ضمن حملة الإزالة المشكلة، ما ترتب عليه إزالة منزله الكائن بناحية المساعدة بمحافظة الشرقية دون سند قانوني، حال ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن واستصدار قرار إزالة لمنزله أو التحقيق في مقدار التعدي على أملاك الدولة من المواطن المذكور قبل تنفيذ الإزالة لمنزله، وقيامها بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة، بالمخالفة للإجراءات المُتبعة حيال حالات التعدي على أملاك الدولة.وقام المُحال الثاني بإصدار أمر إزالة المنزل دون سند قانوني، حال ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وااستصدار قرار بالإزالة وعدم إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة ودون إخطار المواطن مسبقًا بالإزالة، ودون التحقق من مقدار التعدي على أملاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة، واشتراك المُحال الثالث في الإزالة.واشترك الرابع والخامس والسادس والسابع في هده المخالفة، بالتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الاجراءات القانونية من عدمه ضد المواطن، بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعدي علي أملاك الدولة من تحرير محضر ضد المعتدي، واستصدار قرار ازالة.