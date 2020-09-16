مفقودون.. «كنزي» عمرها سنتان اختفت من الحضانة في ظروف غامضة

إيمانا منا بدور الاعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة، للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.تغيبت الطفلة "كنزي محمد عبد الله ابو العينين"، وتبلغ من العمر سنتين و7 أشهر، من مدينة العاشر من رمضان المجاوره 37، بمحافظة الشرقية.كنزي كانت في الحضانة واهلها ذهبوا لاستلامها فوجئوا باختفائها برغم وجود شنطتها داخل الحضانة، وأهلها بحثوا عنها في كل مكان ولم يجدوا لها أي أثر، برجاء ممن لديه معلومه الاتصال بـ0127333356801004643341كل من لديه حالة إنسانية أو شكوى أو مفقود أو مبادرة، يستطيع إرسالها من خلال " الواتس" 01004333637