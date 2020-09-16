مفقودون.. «كنزي» عمرها سنتان اختفت من الحضانة في ظروف غامضة
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:51 م
مرام سعيدطباعة
إيمانا منا بدور الاعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة، للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.
تغيبت الطفلة "كنزي محمد عبد الله ابو العينين"، وتبلغ من العمر سنتين و7 أشهر، من مدينة العاشر من رمضان المجاوره 37، بمحافظة الشرقية.
كنزي كانت في الحضانة واهلها ذهبوا لاستلامها فوجئوا باختفائها برغم وجود شنطتها داخل الحضانة، وأهلها بحثوا عنها في كل مكان ولم يجدوا لها أي أثر، برجاء ممن لديه معلومه الاتصال بـ
01273333568
01004643341
كل من لديه حالة إنسانية أو شكوى أو مفقود أو مبادرة، يستطيع إرسالها من خلال " الواتس" 01004333637
تغيبت الطفلة "كنزي محمد عبد الله ابو العينين"، وتبلغ من العمر سنتين و7 أشهر، من مدينة العاشر من رمضان المجاوره 37، بمحافظة الشرقية.
كنزي كانت في الحضانة واهلها ذهبوا لاستلامها فوجئوا باختفائها برغم وجود شنطتها داخل الحضانة، وأهلها بحثوا عنها في كل مكان ولم يجدوا لها أي أثر، برجاء ممن لديه معلومه الاتصال بـ
01273333568
01004643341
كل من لديه حالة إنسانية أو شكوى أو مفقود أو مبادرة، يستطيع إرسالها من خلال " الواتس" 01004333637