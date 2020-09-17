رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:02 م
التاريخ الأسود
التاريخ الأسود
حسام التمساح
طباعة
تسعى جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو، إلى تدمير واستهداف المؤسسات سواء التي تقدم خدمات للجمهور أو التي تحمي وتكفل الأمن، بغرض إضعاف الشرطة وبث الفتنة والفوضى.

وعلى مدار سنوات ومنذ ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظامهم من الحكم، امتدت يد الإخوان محاولة استهداف المؤسسات من خلال سلسة من جرائم القتل والخراب والدمار التي دأبت عليها الجماعة الإرهابية.

وترصد «الدستور» في هذا التقرير أبرز جرائم الجماعة الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة وأهدرت أرواح المصريين.

- حادث «الواحات»

في أكتوبر 2017 استهدفت عناصر تتبع جماعة الإخوان الإرهابية عناصر من رجال الشرطة واستشهد 16 من رجال قوات الأمن وأصيب 13 آخرين في الحادث المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات».

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني قيام القيادي المتوفى «عماد الدين أحمد عبد الحميد» واسمه الحركي «حاتم» بتأسيس «خلية عنقودية» اسمها «كتائب ردع الطغاة» تتبع مليشيات تنظيم «فتح الإسلام» لارتكاب أعمال عدائية ضد ضباط القوات المسلحة والشرطة، إلا أن الشرطة نجحت في رصدهم وتحديد مكان تواجدهم بالقرب من الكيلو 135 عمق 25 كيلو متر بالصحراء.

وخرجت مأمورية لضبط الخلية وفور وصول القوات قامت العناصر الإرهابية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية وقذائف الآر بي جي، الأمر الذي دفع القوات للتعامل معهم وسقوط عدد من الشهداء.

- حادث انفجار معهد الأورام

في أغسطس 2019 استهدفت الجماعة الإرهابية معهد الأورام بمنطقة المنيل، بسيارة مفخخة، وأسفر الحادث عن وفاة 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين.

وكشفت تحريات وزارة الداخلية إنه بفحص السيارة المتسببة في الحادث تبين أن بها كمية من المتفجرات، وأن السيارة مسروقة من إحدى محافظات الدلتا بينما جرى نقلها للمعهد لتنفيذ العملية، وتبين تورط حركة «حسم» الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين في الحادث.

- الهجوم على نقطة شرطة رفح

في 7 يوليو 2017، استهداف عناصر حركة «حسم» الإخوانية رجال الجيش المصري، ليستشهد 26 جنديًا مصريًا، ويصاب العشرات من قوات الأمن، في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء.

- حادث تفجير البطرسية

في 11 ديسمبر 2016 تمكنت الجماعة الإرهابية من تفجير الكنيسة البطرسية الموجودة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وراح ضحية الحادث 29 شهيدا وأصيب 31 آخرين، جراء تفجير إرهابى نفسه بحزام ناسف، ووقع الحادث في الساعة العاشرة أثناء قداس يوم الأحد.

المتهم سبق ارتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية وضبط وبحوزته سلاح آلي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين رصدوا الكنيسة البطرسية ومحيطها يومى 9 و10 ديسمبر، وفى صباح الأحد 11 ديسمبر ارتدى الانتحارى سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، ترجل الانتحارى إلى باب الكنيسة وعندما حاول حارس الكنيسة سؤاله عن هويته تجاهله الإرهابى وأسرع إلى باب الكنيسة فى المكان المخصص للسيدات وفجر نفسه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 30 مليونًا خلال ساعات

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

خدمات موقع دعم مصر للتموين

السودان تقرر عودة النشاط الرياضى بدون جمهور

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

عرض هيكل الديناصور «تى ريكس» للبيع بمزاد فى نيويورك

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر تصدر كتاب «عجائبيات العرب» لـ عبدالملك مرتاض

أحمد مجاهد: الإخوان تنظيم سري يحلم دائمًا بالسيطرة على مصر

«أين تذهب هذا المساء؟».. «عبدالحليم نويرة» وإيمان البحر بالإسكندرية

عروض البيت الفني للمسرح خلال 3 أيام بالقاهرة والإسكندرية