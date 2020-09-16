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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى ذكرى وفاة الأستاذ.. كيف كان يعامل فؤاد المهندس أولاده

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:51 م
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
شيماء دهب
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متعدد المواهب، يتعلم منه الكبار والصغار من الفنانين وكل من تعامل معه يعشقه ويكن له كل احترام وتقدير.. فهو الأستاذ فؤاد المهندس، الذي يحل ذكرى وفاته اليوم 16 سبتمبر، حيث أثرى السينما والتليفزيون بالعديد من الأعمال التي بقيت في ذاكرتنا فمن منا ينسى عمو فؤاد، هالة حبيبتي، أنا وهو وهي، الدنيا على كف عفريت وغيرها من الأعمال التي خلدت في ذاكرتنا، ورحل عنا في العام 2006.

ينتمى فؤاد المهندس إلى برج العذراء فهو من مواليد 6 سبتمبر ومن صفات رجل هذا البرج أنه محب لعائلته، مدلل لأولاده، حريص على اتباع كل الأساليب لتربيتهم تربية سوية صحيحة، يركز رغم مشاغله في كل ما يخص تربيتهم من مذاكرة وما يحتاجونه، لذا يدين أحمد ومحمد ومنة بفضل شويكار وفؤاد المهندس في تربيتهم تربية صالحة، فعلى الرغم من أن "منة" هي ابنة شويكار ولكن يعاملها كما لو كانت ابنته.

خلال لقاء أسرة فؤاد المهندس مع الإعلامي مفيد فوزي أكد أحمد ابنه على أنه كان دائم انتظارهم خلف سور مدرسته خلال الامتحانات، بل كان يركز في مذاكرتهم طوال الوقت والمتابعة المستمرة مع المدرسين.

وأضافت منة ابنة الفنانة شويكار: "كان بابا فؤاد يقلق علينا في حالة مرضنا، بل يحرص على تربيتنا تربية سوية ولا يفرق في المعاملة بيني وبين محمد وأحمد بالعكس يدافع عني في حالة خناق ماما شويكار معي"، مؤكدة على خوفه الدائم عليهم وحرصه على تجمعنا على وجبة الغذاء لنتناول سويا الطعام معًا فهو كان ونعم الأب.

وخلال لقائه مع مفيد فوزي قال فؤاد المهندس: "لما كانوا الأولاد بيمتحنوا، كأني أنا اللي بمتحن، بذاكر لهم دائمًا، وانتظرهم حتى الخروج أيام الامتحانات، لكي اطمئن عليهم".

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