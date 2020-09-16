الأنبا بولا يستقبل وفدًا من السفراء بكنيسة مارجرجس طنطا

استقبل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، اليوم الأربعاء، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار، وفدًا يضم عددًا من سفراء عدة دول، وهم: سفير دول الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، وسفير فرنسا ستيفان روماتيه، وسفير ألمانيا سيريل جون، والنائب الفرنسي عضو لجنة الشئون الخارجية جان فرنسوا موبي، وذلك أثناء زيارتهم للكاتدرائية ومزار شهداء طنطا.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 173، والذي يبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكل الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس صباح اليوم التالي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.