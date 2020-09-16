اجتماع الكتاب المقدس بملوي يناقش تأملات في «إنجيل مرقس»

انطلقت مساء أمس فعاليات اجتماع الكتاب المقدس بإيبارشية ملوي، دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وناقش الاجتماع موضوع تأملات في "إنجيل مرقس"، وذلك تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، أسقف إيبارشية ملوي، وذلك بهدف دعم الأقباط روحيًا.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737، والذي يبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكل الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس صباح اليوم التالي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.