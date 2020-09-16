اجتماع للجنة الطوارئ العليا بفلسطين بسبب إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، عن أن لجنة الطوارئ العليا تجتمع بعد ظهر اليوم، لبحث الحالة الوبائية في فلسطين، وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.وأضاف أشتية، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر إحصائية عن أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 455 حالة تعافٍ.