إيران تحتج على تهديدات الرئيس الأمريكى الأخيرة

بعث المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، احتج فيها على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة.وحذر الدبلوماسي الإيراني في رسالته من "مغبة أي مغامرة أمريكية"، عادا التهديد الصادر عن ترامب " انتهاكا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة".وتطرق تخت روانجي في رسالته أيضا إلى التهديدات الأمريكية السابقة، واغتيال قاسم سليماني، وعا مجلس الأمن الدولي إلى إرغام "أمريكا على إنهاء تهديداتها وسائر إجراءاتها اللاقانونية وسياساتها غير المسئولة".وحذر المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة من أن الولايات المتحدة "ستكون مسئولة إزاء أي مغامرة محتملة ضد إيران"، مشددًا على أن بلاده "سوف لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع المشروع عن شعبها وأرضها ومصالحها".ولفتت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إلى أن ترامب قال في تغريدتين على حسابه في "تويتر" مستندًا إلى تقرير صحفي: "عطفا على التقارير الصحفية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو هجوم آخر على الولايات المتحدة، ردًا على مقتل قاسم سليماني، الذي كان يخطط لهجوم على قوات أمريكية".وتابع في هذا السياق قائلًا: "إن أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أقوى بألف مرة".