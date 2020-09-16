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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب نفسي: 5 علامات تدل أنك مدمن لنشاط بعينه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:20 م
محمود حموده
محمود حموده
هويدا سعيد
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قد يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع كامة إدمان أن الشخص يتعاطى مخدرات فقط، بل يشمل الادمان أنواع عديدة، ومن الممكن أن يكون لنشاطات بعينها.

ويقول محمود حموده، استشاري ومدرس الطب النفسي وعلاج الادمان بطب الأزهر لـ" الدستور" إن هناك أشخاص يصلون إلى مرحلة الأدمان لكن ليس ادمان مخدرات إنما هناك يدمنون الجلوس علي الانترنت، مشاهدة أفلام إباحبة وغيرها من الأشكال المختلفة للادمان.

ويوضح أستشاري الطب النفسي أنه لا يطلق لفظ إدمان علي الشخص في الحالات التالية:

1- أن يكون هناك زيادة في عدد ساعات ممارسة النشاط:

في حالة أن يتجاوز الشخص عدد الساعات التي يحددها لنفسة يوميا للقيام بنشاط معين يكون دخل في مرحلة الأدمان، مثال انه يحدد عدد ساعات معينه للجلوس علي الانترنت ولكن في حالة الادمان يتجاوز عدد ساعات المحددة.

2- مداومة ذكر النشاط طوال الوقت:

في حالة التحدث بستمرار عن النشاط الذي يقوم به الشخص يكون قد أدمنة، مثال ان الشخص قد ادمن مشاهدة نوع معين من الأفلام فإنه معظم الوقت يتحدث عنه بشكل مستمر.

3-أهمال الوجبات الأسرية والإجتماعية والوظفية:

في حالة إدمان الشخص لشئ ما فإنه يهمل في المظهر العام ويفضل عدم الاختلاط مع الأسرة وعدم الأهتمام بالعمل والتاخير عن ساعات العمل الرسمية ويفضل العزلة.

4- لايستيطع انشاء علاقات إجتماعية ناجحة:

المدمن لنشاط معين لا يستطيع إقامة علاقات إجتماعية، فهو لا يكون في إتزان خلال فترة الأدمان
، فمعظم وقته مخصصا لهذا النشاط.

5- لا يستطيع التعامل مع ضغوط الحياة:

الأنسان الذي يكو ن مدن لا يستطيع أن يقوم بالوجبات التي تطلب منه بسبب عدم الأتزان، ولذلك لا يستطيع مواجه المشكلات بدون النشاط الأدمانى.

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