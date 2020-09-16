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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوى الأوروبية تدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
النووي الإيراني
النووي الإيراني
منار أحمد
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دعت القوى الأوروبية، اليوم الأربعاء، إيران إلى الالتزام بالاتفاقات النووية والمحافظة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وفي بيان مشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، شدد على أن عدم وفاء طهران بالتزاماتها أمر مقلق، ويلحق ضررا خطيرا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، حسبما ذكر تقرير وكالة رويترز الاخبارية.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الكبير بشأن إعلان إيران تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة قرب محطة نطنز النووية. وطالبت الدول الثلاث طهران بالتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة.

يأتي هذا فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاقية، وزادت مخزونها منه بنحو عشرة أضعاف.

وكانت الوكالة أكدت الاثنين، أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران. وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظي في فيينا: "الوكالة ما زالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران".

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