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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الوزراء السعودي: لا نقبل أي مساس باستقرار المنطقة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:30 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
محمد عمر
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أكد مجلس الوزراء السعودي، حرص واهتمام المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على عدم قبول المملكة بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ بالستية وطائرات (مفخخة) دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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